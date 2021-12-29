Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе

Эдуард Басурин раскрыл план атаки Киева по ДНР и ЛНР.

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики получила план наступательной операции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По сведениям спецслужб, на миссию Киев отвел пять суток. Задачей перед военными стоит выдавить русскоязычное население на территорию РФ, а также заполучить контроль над всей территорией Донбасса.

В ДНР подчеркнули, что наступление ВСУ планируется с трех направлений. Главный маршрут пройдет через район Краматорск — Дебальцево. Здесь военные должны за трое суток выйти к Алчевску и Енакиево, а потом - отправиться к российской границе. На приазовском направлении ВСУ готовят атаку на Широкино и морской десант из Новоазовска. Это позволит Киеву за двое суток дойти до Иловайска и Ульяновского. После этого ВСУ направляются в Красный Луч.

На луганском направлении военные намерены двигаться к Алчевску с последующим выходом к Красному Лучу. Там они должны соединиться с группировкой "Юг". Эдуард Басурин заметил, что силовики готовы к массированному удару за счет использования артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников. Будут ликвидированы объекты военного и гражданского назначения, заблокированы Донецк, Луганск, Горловка и Алчевск.

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Фото: СЦКК в ДНР

