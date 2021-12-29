С "Плесецка" запустили баллистическую ракету "Ярс"

В Минобороны провели учебные испытания межконтинентального оружия.

С российского космодрома "Плесецк" военнослужащие запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс". Мероприятия проводились в рамках боевых учений ядерной триады. Цель назначения боеголовки была указана на испытательном полигоне "Кура" на Камчатке. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации президента Владимира Путина.

Из позиционного района государственного испытательного космодрома произведен пуск ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на полуострове Камчатка. пресс-служба Кремля

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости