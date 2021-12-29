Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Глава РФ наблюдает за маневрами ядерной триады.

Российский президент Владимир Путин дал старт военным учениям сил стратегического сдерживания. В мероприятиях будут принимать участие силы ядерной триады. Такие сведения перед журналистами огласил пресс-секретарь администрации Кремля Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что лидер страны совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за запусками баллистических ракет из ситуационного центра.

В Минобороны России ранее рассказали , что данные маневры носят плановый характер. В них задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов страны. Учения необходимы для проверки готовности органов управления и надежности имеющегося на службе вооружения, боевых расчетов.

Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. беженцам, которые прибудут из Донбасса.

Фото: Kremlin.ru

