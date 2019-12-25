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В Тамбовской области прошли учения десанта на бронеавтомобилях "Тайфун"

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К испытаниям привлечено более 600 военнослужащих.

В Тамбовской области прошли учения десанта на бронеавтомобилях "Тайфун-К". Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Специалисты объяснили, что десантирование военных проводилось при помощи самолетов Ан-12 и Ан-26. С бортов отправлялись разведчики и бронеавтомобили.

Всего к проверке боевой готовности разведывательных подразделений ЗВО привлечено свыше 600 военнослужащих, а также свыше 20 единиц авиационной и автомобильной техники

пресс-служба Западного военного округа

Учения позволили военным проверить мобильность сил к перемещению на большие расстояния, в том числе при передислокации с использованием авиационных средств.

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.

Теги: бронеавтомобиль, десант, тайфун, тамбовская область, учения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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