К испытаниям привлечено более 600 военнослужащих.

В Тамбовской области прошли учения десанта на бронеавтомобилях "Тайфун-К". Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Специалисты объяснили, что десантирование военных проводилось при помощи самолетов Ан-12 и Ан-26. С бортов отправлялись разведчики и бронеавтомобили.

Всего к проверке боевой готовности разведывательных подразделений ЗВО привлечено свыше 600 военнослужащих, а также свыше 20 единиц авиационной и автомобильной техники пресс-служба Западного военного округа

Учения позволили военным проверить мобильность сил к перемещению на большие расстояния, в том числе при передислокации с использованием авиационных средств.

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.