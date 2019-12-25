Американский броневик проиграл гонку "Тайфуну" в Сирии

Военные из США остались позади российского патруля.

Российский "Тайфун" выиграл в "гонке" с американским броневиком в Сирии. Об этом 24 июня написал в Twitter-аккаунте пользователь с ником SwankyStas. Он выложил ролик, на котором боевая техника США Oshkosh пытается обогнать К-63698 из России. Однако военнослужащим не удалось совершить маневр. В результате они остались позади российского патруля.

Напомним, что американцы не раз пытались преградить путь военным из России в Сирии. На стратегической трассе М4 нередко наблюдаются стычки между сторонами. На данный момент ни одна попытка заблокировать движение представителей РФ не увенчалась успехом.

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии.