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Американский броневик проиграл гонку "Тайфуну" в Сирии
Сегодня, 15:19
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lesjasap

Американский броневик проиграл гонку "Тайфуну" в Сирии

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Военные из США остались позади российского патруля.

Российский "Тайфун" выиграл в "гонке" с американским броневиком в Сирии. Об этом 24 июня написал в Twitter-аккаунте пользователь с ником  SwankyStas. Он выложил ролик, на котором боевая техника США Oshkosh пытается обогнать К-63698 из России. Однако военнослужащим не удалось совершить маневр. В результате они остались позади российского патруля.

Напомним, что американцы не раз пытались преградить путь военным из России в Сирии. На стратегической трассе М4 нередко наблюдаются стычки между сторонами. На данный момент ни одна попытка заблокировать движение представителей РФ не увенчалась успехом.

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии.

Теги: броневик, идлиб, тайфун, трасса м4
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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