На Дачном проспекте инкассаторский броневик наехал на 87-летнего петербуржца

В результате ДТП пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, у него сломаны ребра и кости таза.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего горожанина. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), рассказали 3 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, 27 октября прошлого года водитель-инкассатор, двигаясь задним ходом на бронеавтомобиле по тротуару вдоль дома 33к3 по Дачному проспекту, наехал на 87-летнего пенсионера. В результате ДТП пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, у него сломаны ребра и кости таза.

Известно, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения под воздействием марихуаны. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Петербурга.

Прокурор Кировского района также обратился с исковым заявлением в интересах пострадавшего пенсионера о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Иск будет рассмотрен в рамках уголовного дела. Прокуратура Петербурга

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Фото: Piter.TV