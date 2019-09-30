Водитель Kia сбил переходившего дорогу подростка в Приморском районе

Пострадавший пешеход был доставлен в больницу с переломом ноги, его состояние оценили как средней тяжести.

Попытка перейти дорогу в Приморском районе закончилась для подростка из Петербурга поездкой в больницу. Произошло это 30 сентября незадолго до семи часов вечера на Торфяной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 15-летний юноша из Купчино поспешил перейти дорогу на красный свет светофора и оказался перед двумя автомобилями марки Kia. Первым его сбил автомобиль Ceed под управлением 35-летнего местного жителя, а затем последовал удар от второго автомобиля — Kia Sportage. Пострадавший пешеход был доставлен в больницу с переломом ноги, его состояние оценили как средней тяжести.

66-летний водитель Kia Sportage в этом году привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, включая несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, невыполнение обязательств в связи с дорожно-транспортным происшествием, а также семь раз за превышение скорости.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств аварии.

Ранее еще один водитель Kia попал в жесткую аварию с переворотом в Колпино.

Фото: Piter.TV