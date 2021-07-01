В Тамбовской области напали на активиста, который хотел задать вопрос Путину

Редакция прямой линии обещала ему, что с ним свяжутся в течение мероприятия.

В Тамбовской области в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным было совершено нападение на местного жителя, который хотел задать вопрос российскому лидеру. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в полиции и знакомых гражданина.

Сообщается, что у него произошел конфликт с неизвестными 30 июня, вследствие чего ему нанесли несколько ножевых ранений. Нападение произошло возле дома потерпевшего. В инцидент попытались вмешаться его родственники, однако, против них применили слезоточивый газ.

По словам одного их местных жителей, пострадавшим является активист Роман Герасимов, который хотел попросить главу РФ не допустить строительства мусорного полигона. Утром дня прямой линии с президентом его избили и нанесли ножевые ранения в область сердца, ногу и живот. В настоящее время Герасимов находится в медицинском учреждении и дает показания. Нападавшие объявлены в розыск.

По словам одной из знакомых активиста, редакция прямой линии согласовала вопрос с Герасимовым и пообещала связаться с ним в течение мероприятия. Кроме того, она подчеркнула, что в этот день в населенном пункте, где живет потерпевший, отключили интернет.

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Видео: Telegram / РИА Новости