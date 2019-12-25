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Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат
Сегодня, 12:09
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Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат

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В Кремле рассказал, что будет с вопросами, на которые не успеет ответить Владимир Путин во время прямой линии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат. Такое заявление чиновник сделал в эфире первого канала перед мероприятием с участием Владимира Путина. При этом пресс-секретарь президента заметил, что на все отправленные вопросы в рамках прямой линии политик ответить не успеет. Песков заметил, что в текущем году по традиции наблюдается большой интерес граждан к формату.

Мы перевалили еще до начала программы за миллион обращений по всем каналам связи, которые технологически предоставлены. Давайте просто дождемся и посмотрим те вопросы, которые выпадут. Ответить на все вопросы, конечно, невозможно. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

После мероприятия все поступившие вопросы будут обработаны специалистами. Песков заметил, что на это потребуется время.

В Кремле считают, что Путин готов сделать все для защиты страны.

Фото: Россия-1

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль, прямая линия
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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