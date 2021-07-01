Первое уголовное дело возбудили после жалобы Путину жительницы Красноярска

Женщина стала жертвой телефонных мошенников.

Уголовное дело возбудили после жалобы российскому президенту Владимиру Путину жительницы Красноярска. Об этом на официальном сайте МВД РФ сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Чиновница уточнила, что говорит о статье о покушении на мошенничество. Ранее во время прямой линии россиянка пожаловалась главе страны о том, что ее пытались обокрасть жулики. По мнению жительницы Красноярска, сейчас телефонные преступники остаются безнаказанными.

По результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

После обращения россиянки Владимир Путин назвал мошенников, которые крадут деньги у пенсионеров и ветеранов подонками.

Путин призвал ЦБ активнее бороться с фишинговыми сайтами.

Видео: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным