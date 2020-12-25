В квартире, которую снимал молодой человек, найдены взрывчатые вещества.

В Тамбове задержан подросток, готовивший теракт. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что подозреваемый 2003 года рождения планировал преступление на территории города. Для этого он арендовал квартиру, в которой оперативники нашли взрывчатые вещества и компоненты для создания самодельной бомбы, а также инструкцию по сборке.

Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Тамбове. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения заявление ЦОС ФСБ

Следственный комитет по региону возбудил в отношении фигуранта расследования уголовное дело по части статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. В ближайшее время юноше выберут меру пресечения.

ФСБ задержала шестерых соучастников Тесака.

Видео:ЦОС ФСБ