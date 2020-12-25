  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:01
171
lesjasap
Код вставки плеера

В Тамбове задержан подросток, готовивший теракт

0 0

В квартире, которую снимал молодой человек, найдены взрывчатые вещества.

В Тамбове задержан подросток, готовивший теракт. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России.  Известно, что подозреваемый 2003 года рождения планировал преступление на территории города. Для этого он арендовал квартиру, в которой оперативники нашли взрывчатые вещества и компоненты для создания самодельной бомбы, а также инструкцию по сборке.

Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Тамбове. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения

заявление ЦОС ФСБ

Следственный комитет по региону возбудил в отношении фигуранта расследования уголовное дело по части  статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. В ближайшее время юноше выберут меру пресечения.

ФСБ задержала шестерых соучастников Тесака.

Видео:ЦОС ФСБ

Теги: тамбов, теракт, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Терроризм, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии