Один из туристов получил ожоги.

В Таиланде загорелся катер с туристами из России и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе таиландской туристической полиции.

Инцидент произошел недалеко от острова Майтон. Поступило сообщение о взрыве прогулочного катера, на котором был 31 турист из России и Казахстана. Отмечается, что в момент происшествия 30 туристов находились в воде. Один российский турист остался на борту и получил ожоги. Его доставили в больницу. Остальные туристы не пострадали и вернулись в отели.

Ранее мы сообщали, что Таиланд посетило рекордное число российских туристов в 2024 году.

Фото: pxhere.com