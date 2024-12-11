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Таиланд посетило рекордное число российских туристов в 2024 году
Сегодня, 9:41
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Таиланд посетило рекордное число российских туристов в 2024 году

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Отмечается, что в минувшем году страну посетили 1,75 млн человек.

Таиланд посетило рекордное число российских туристов в 2024 году. Об этом сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в интервью "РИА Новости".

По его словам, в минувшем году страну посетили 1,75 млн человек. Посол отметил, что Таиланд снова стал круглогодичным направлением для россиян. Также Томихин сообщил, что Россия заняла пятое место по количеству приезжающих туристов. Он уточнил, что выше в рейтинге идут Китай, Малайзия, Индия и Южная Корея.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году Пулково обслужил 20,9 млн пассажиров.

Фото: pxhere.com

Теги: отдых, россия, таиланд, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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