В 2024 году Пулково обслужил 20,9 млн пассажиров

На внутренних рейсах было перевезено 16,7 млн человек, на международных – 4,2 млн.

В 2024 году аэропорт Пулково обслужил 20,9 млн пассажиров, увеличив показатель на 3% по сравнению с прошлым годом. Авиагавань сохранила второе место среди российских аэропортов по объему перевозок. На внутренних рейсах было перевезено 16,7 млн человек, на международных – 4,2 млн.

Генеральный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев в интервью "Коммерсанту" отметил 24-процентный прирост международных перевозок. Лидерами зарубежных направлений стали Анталья, Стамбул и Минск, а объем перевозок в Китай увеличился втрое. Ожидается дальнейший рост за счет новых рейсов в Санью и Хайкоу.

В 2024 году аэропорт активно развивал стратегию "маркетинга территорий" для привлечения иностранных туристов. Были организованы визиты блогеров и журналистов из стран Персидского залива, Индии и Турции, а также туры для зарубежных туроператоров. Эти меры привели к росту пассажиропотока: перевозки в Таиланд выросли в 4 раза, в Узбекистан – на 24%, в ОАЭ – на 19%.

Среди внутренних маршрутов наиболее популярными стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань. Поток между Санкт-Петербургом и столицей увеличился на 3%. Программа авиашаттлов между двумя городами, запущенная в июне, позволила перевезти 2,2 млн человек.

В 2024 году из Пулково летали 55 авиакомпаний по 111 направлениям. Среди лидеров – "Россия", "Победа", Smartavia, Turkish Airlines и Emirates. Открылись новые маршруты в Алматы, Бангкок, Батуми, Гомель, Карши и другие города.

Для повышения качества обслуживания сократилось время предполетной подготовки до 30 минут. В зоне внутренних рейсов установили электронные сканеры талонов, открыли стойки регистрации для пассажиров с детьми, обновили детские комнаты и запустили сервис бесплатной выдачи колясок.

Вторая очередь Пулково оценена в 200 миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv