В Таиланде утонул турист из России

Мужчина погиб находясь на пляже, где были выставлены запрещающие знаки.

В Таиланде погиб 55-летний российский турист.

Местные СМИ сообщают, что мужчина утонул в зоне, где были выставлены запрещающие знаки. Красные флажки местные спасатели выставляют во время сильного волнения, которое опасно для купания. 45-летняя жена мужчины сообщила, что ее мужа сбила волна и он не смог больше выбраться на берег.

Спасатели обнаружили мужчину в 300 метрах от берега и доставили в больницу, где позднее констатировали его смерть.

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Фото: Thaiger