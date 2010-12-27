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В Таиланде утонул турист из России
Сегодня, 10:19
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MShaffter

В Таиланде утонул турист из России

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Мужчина погиб находясь на пляже, где были выставлены запрещающие знаки.

В Таиланде погиб 55-летний российский турист.

Местные СМИ сообщают, что мужчина утонул в зоне, где были выставлены запрещающие знаки. Красные флажки местные спасатели выставляют во время сильного волнения, которое опасно для купания. 45-летняя жена мужчины сообщила, что ее мужа сбила волна и он не смог больше выбраться на берег. 

Спасатели обнаружили мужчину в 300 метрах от берега и доставили в больницу, где позднее констатировали его смерть.

Ранее: На Ставрополье в лобовом ДТП погибли 2 человек и 11 получили травмы.

Фото: Thaiger

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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