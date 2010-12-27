В ДТП на Ставрополье погибли два человека, одиннадцать получили травмы

Появились подробности жуткой аварии на Ставрополье.

Сегодня ночью, 17 июня, на трассе "Кавказ" в Ставрополье произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки.

Сообщается, что ДТП произошло около 2 часов 30 минут на 249 километре трассы "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставрополья. По предварительным данным водитель легкового автомобиля "Хендай" не справился с управлением и вылетел на встречку, где допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом "Фольксваген"

В результате столкновения погибли водитель и пассажир легковушки. Еще 1 пассажир "Хендай" и 10 человек из микроавтобуса с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

Сегодня ранее: В Филадельфии во время выпускного убит один человек и 7ро ранены.

Фото: ВКонтакте