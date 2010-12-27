В Филадельфии на выпускном был застрелен один человек и семеро получили ранения

Преступник до сих пор не найден.

Вечером в воскресенье, 16 июня, на выпускном вечере неизвестный открыл огонь по выпускникам.

Сообщается, что ЧП произошло незадолго до половины 11го вечера. Около 60 молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет собрались на вечеринку по поводу выпускного. Неизвестный отрыл огонь. В результате один человек погиб и 7 человек получили огнестрельные ранения. Среди пострадавших 4 подростка в возрасте от 15-17 лет.

На данный момент стрелка ищут. Также не сообщается мотив злоумышленника.

Фото: Hotvl News