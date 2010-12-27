В Таиланде расстреляли россиянку

Двое неизвестных в Таиланде напали на россиянку в собственном доме.

30 августа в городе Пхукете (Таиланд) была госпитализирована россиянка с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел ночью. В дом Елены Харенко забрались грабители, которые и выстрелили в женщину. Проникновение посторонних личностей заметили соседи россиянки, которые и побежали за помощью.

В настоящее время Елена Харенко находится на операции. Врачи проводят операцию по извлечению пули. Жертва получила два огнестрельных ранения из травматического оружия.

Представитель правоохранительных органов Таиланда рассказал, что у сотрудников полиции не было времени, чтобы расспросить потерпевшую, так как женщине требовалась срочная операция. Однако, россиянка успела сообщить, что нападавших было двое.

Из ванной комнаты жертвы вели кровавые следы. В спальне сотрудники обнаружили одну из гильз, вторую нашли в саду. Сейчас идет расследование преступления. Будут проверяться записи с камеры видеонаблюдения.