В Таиланде из-за нападения акулы закрыли один из популярных пляжей

Появилась информация, что на этом пляже акулы напали на туристов. Теперь пляж закрыт на 3 недели.

Один из самых популярных пляжей в Таиланде закрыт на 20 дней из-за нападения акул на туристов.

Пляж Сан Ной у города Хуа Хин (200 км южнее Бангкока) закрыт для купания, о чем заявил губернатор провинции. Купаться нельзя будет 20 дней. Это время необходимо для обеспечения безопасности для туристов. Власти города и провинции совместными усилиями обнесут акваторию пляжа специальными сетками.

Эти меры были приняты после нападения на туриста из Норвегии. На мужчину напала акула и покусала ему ноги. Местные власти пытались скрыть этот факт, представляя это ранениями об скалы. Но норвежец настоял на обследовании ран, и тогда признали официально, что раны ног были получены от зубов акулы.

По социальным сетям распространилось видео, которое снял один из монахов. На этом видео две метровые акулы кружат возле самого берега, в том месте, где пострадал норвежец. Монах утверждает, что в этом месте он видео большую группу акул в численности от 30 до 40 штук.

Было установлено, что норвежца напала "бычья" акула. Эти особи вырастают до 3 метров. Их укусы считаются самыми мощными.

Видео: YouTube