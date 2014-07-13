По предварительным данным, пострадавших экстренно доставили в больницы на обследование.

В Таиланде автобус с 40 российскими туристами попал в аварию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром 31 декабря. По информации источника, туристы отправились на экскурсию на реку Квай, чтобы поплавать со слонами. В районе Канчанабури автобус, на котором передвигались туристы, врезался в следовавший впереди автомобиль.

В результате аварии спящих туристов выбросило из кресел. По предварительным данным, пострадавших экстренно доставили в больницы на обследование. Также сообщается, что часть туристов отделалась легким испугом. Они продолжили экскурсию на другом автобусе.

Видео: Telegram / Baza