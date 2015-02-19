В Таджикистане при землетрясении погибли пять человек

Пострадали еще два ребенка, повреждены 19 домов.

В Таджикистане из-за землетрясения погибли пятеро человек. Известно, что в пресс-центре комитета по чрезвычайным ситуациям считают, что подземные толчки имели магнитуду в шесть баллов. Они фиксировались на востоке страны около 07:15 по местному времени (в 05:15 по московскому времени).

Эпицентр толчков находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков эпицентре составила 6, в Душанбе – 3, погибли пять человек. Умеда Юсуфи, эксперт Комитета по ЧС Таджикистана

Жертвами природного явления стали жители населенного пункта Лангари Шох Таджикабадского района. Еще двое несовершеннолетних из джамоата Хиджборак Раштского района были травмированы. Сейчас пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, из-за землетрясения повреждены 19 строений. Глава государства Эмомали Рахмон приказал сформировать специальную комиссию по ликвидации ущерба от стихии во главе с премьер-министром страны.

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