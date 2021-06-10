  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
187
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Свердловской области погибли шесть человек при столкновении автобуса с остановкой

0 0

Причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

В Свердловской области в городе Лесной маршрутный автобус совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, пятеро пострадали. По данным ведомства, 15 человек были отправлены в медицинское учреждение.

По предварительной информации, причиной ДТП мог стать отказ тормозов транспортного средства. В настоящее время на месте ЧП работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия. На место аварии были отправлены три вертолета Центра медицины катастроф.

Ранее на трассе "Сортавала" опрокинулся и взорвался грузовик.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Теги: автобус, автобус врезался в остановку, дтп, дтп с жертвами, свердловская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии