В Свердловской области погибли шесть человек при столкновении автобуса с остановкой

Причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

В Свердловской области в городе Лесной маршрутный автобус совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, пятеро пострадали. По данным ведомства, 15 человек были отправлены в медицинское учреждение.

По предварительной информации, причиной ДТП мог стать отказ тормозов транспортного средства. В настоящее время на месте ЧП работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия. На место аварии были отправлены три вертолета Центра медицины катастроф.

Ранее на трассе "Сортавала" опрокинулся и взорвался грузовик.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации