На трассе "Сортавала" опрокинулся и взорвался грузовик

Пожарные тушили полыхающий тонар на Новоприозерском шоссе.

8 июня в 21:56 года в пожарно-спасательную службу Агалатово поступило сообщение о ДТП на Новоприозерском шоссе, между деревнями Агалатово и Вартемяги Всеволожского района. Перед развязкой на Токсовское шоссе в Санкт-Петербург на 12 километре трассы "Сортавала" опрокинулся грузовик с щебнем в кузове. Машина упала на бок, разлившееся топливо загорелось и произошел взрыв. На тушение пожара отправились дежурные смены 94 пожарно-спасательной части Ленобласти и пожарно-спасательной службы Агалатово.

Предположительно, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Водитель получил легкие травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Очевидцы аварии предположили, что аварию могло спровоцировать и превышение допустимой скорости. По словам водителей, грузовики носятся по трассе со скоростью не менее 110 км/час. Выяснять все причины ДТП предстоит сотрудникам дорожной полиции.

Крупное ДТП со смертельным исходом на трассе "Сортавала" произошло 30 мая.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в соцсети ВКонтакте