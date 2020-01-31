В Самаре произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

В результате аварии пострадали четыре человека.

В Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

В ЧП пострадали четыре человека. По данным ведомства "скорая" перемещалась без включенного специального сигнала и не пропустила легковой автомобиль. В результате этого произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Среди пострадавших – три сотрудника скорой помощи и один пациент. Двое из них были отправлены в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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Видео: ВКонтакте / Роман Грошев

