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"Патриот" с уснувшим водителем врезался в КамАЗ на трассе "Кола"
Сегодня, 13:33
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"Патриот" с уснувшим водителем врезался в КамАЗ на трассе "Кола"

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ДТП с пострадавшими произошло ночью на федеральной трассе.

Примерно в полночь 7 июня на 37 километре Мурманского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области. На трассе столкнулись автомобиль-внедорожник "УАЗ Патриот" и грузовик "КамАЗ". По имеющимся на данный момент сведениям, виновником аварии стал водитель УАЗа, заснувший за рулем во время движения и врезавшийся в задний бампер грузовика.

От удара находившиеся в салоне внедорожника люди оказались заблокированы. Водителя и пассажирку переднего сиденья вытащили из смятого автомобиля прибывшие на место аварии спасатели Шлиссельбурга, после чего оба были отправлены в больницу на скорой помощи.

Дорожная полиция и сотрудники транспортной безопасности продолжают выяснять обстоятельства ДТП. 

В воскресенье в 18.45 в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись автомобили "Пежо" и "Датсун". В результате аварии погибли двое человек.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО в соцсети ВКонтакте 

Теги: аварийно-спасательная служба, авария, дтп, камаз, кола, ленобласть, патриот, трасса р-21
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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