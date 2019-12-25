Mercedes насмерть сбил пенсионерку на трассе "Скандинавия"

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

В Курортном районе Петербурга на трассе "Скандинавия" произошло смертельное ДТП. Под колесами иномарки скончалась пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла 7 июня около девяти часов утра на 161-м километре федеральной трассы.

По предварительным данным, 23-летний житель Сестрорецка на Mercedes-Benz сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина скончалась на месте, по факту ДТП проводится проверка.

На выходных бывшая солистка Мариинки Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом.

Фото: Piter.tv