Mercedes насмерть сбил пенсионерку на трассе "Скандинавия"

В Курортном районе Петербурга на трассе "Скандинавия" произошло смертельное ДТП. Под колесами иномарки скончалась пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Авария произошла 7 июня около девяти часов утра на 161-м километре федеральной трассы.
По предварительным данным, 23-летний житель Сестрорецка на Mercedes-Benz сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина скончалась на месте, по факту ДТП проводится проверка.
На выходных бывшая солистка Мариинки Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом.
Фото: Piter.tv
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