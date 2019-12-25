Система будет действовать с 1 по 10 мая.

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков. Об этом журналистам рассказал заместитель главы региона Павел Креков. Чиновник объяснил, что ограничения будут действовать в период с 1 по 10 число. В настоящее время местные власти прорабатывают технологии, которые будут отслеживать соблюдение режима. Подробности по работе системы будут известны после заседания оперативного штаба, которое состоится в пятницу, 24 апреля.

Стратегически, наша задача сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции...Она будет той, которая даст наибольшую эффективность прокомментировал Павел Креков

Напомним, что на утро 23 апреля в области зафиксировано 271 случай заражения коронавирусом. за последние сутки медики выявили 28 новых пациентов с инфекцией. Администрация региона рассчитывает, что система пропусков позволит сохранить состояние спада по количеству инфицированных.

В Свердловской области режим повышенной готовности будет бессрочным.