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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Сегодня, 10:35
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MShaffter

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

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За сутки в России подтверждено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику по ситуации с коронавирусом по состоянию на утро 23 апреля. Всего за сутки выявлено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. По-прежнему лидирует Москва (+1959), но это существенно ниже, чем в предыдущие дни.

По регионам вновь выявленные случаи распределены следующим образом:


Москва - 1959
 Московская область - 688
 Санкт-Петербург - 191
 Мурманская область - 97
 Ямало-Ненецкий АО - 94
 Нижегородская область - 73
 Ростовская область - 71
 Ярославская область - 65

 Брянская область - 60
Краснодарский край - 58
 Республика Татарстан - 57
 Ставропольский край - 55
 Калужская область - 53
 Владимирская область - 46
 Чувашская Республика - 43
 Ленинградская область - 39
 Республика Ингушетия - 39
 Саратовская область - 39
 Хабаровский край - 38
 Рязанская область - 37
 Республика Дагестан - 37
 Красноярский край - 35
 Белгородская область - 32
 Курская область - 32
Ульяновская область - 32
Республика Северная Осетия - 31
 Республика Мордовия - 28
 Свердловская область - 28
 Тверская область - 27
 Республика Башкортостан - 26
 Самарская область - 26
 Воронежская область - 25
 Липецкая область - 25
 Тульская область - 25
 Кабардино-Балкарская Республика - 25
 Карачаево-Черкесская Республика - 24
 Чеченская Республика - 24
 Кировская область - 24
 Тамбовская область - 23
 Оренбургская область - 23
 Тюменская область - 22
 Пермский край - 21
 Волгоградская область - 20
Приморский край - 19
 Новгородская область - 17
 Астраханская область - 17
 Новосибирская область - 17
 Костромская область - 16
 Республика Коми - 15
 Республика Марий Эл - 15
 Пензенская область - 15
 Камчатский край - 15
 Ивановская область - 14
 Еврейская АО - 14
 Ханты-Мансийский АО - 12
 Республика Хакасия - 12
 Республика Саха (Якутия) - 12
 Орловская область - 11
 Кемеровская область - 11
 Республика Бурятия - 10
 Удмуртская Республика - 9
 Челябинская область - 9
 Томская область - 9
 Магаданская область - 9
 Калининградская область - 8
 Алтайский край - 8
 Омская область - 8
 Смоленская область - 7
 Вологодская область - 6
 Республика Калмыкия - 6
 г. Севастополь - 6
 Республика Карелия - 5
 Курганская область - 5
 Республика Крым - 5
 Псковская область - 4
 Архангельская область - 3
 Забайкальский край - 3
 Амурская область - 2
 Республика Адыгея - 1
 Республика Алтай - 1
 Республика Тыва - 1

С начала эпидемии в России коронавирус выявили 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Теги: коронавирус, коронавирус в россии, коронавирус по регионам
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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