Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

За сутки в России подтверждено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику по ситуации с коронавирусом по состоянию на утро 23 апреля. Всего за сутки выявлено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. По-прежнему лидирует Москва (+1959), но это существенно ниже, чем в предыдущие дни.

По регионам вновь выявленные случаи распределены следующим образом:



Москва - 1959

Московская область - 688

Санкт-Петербург - 191

Мурманская область - 97

Ямало-Ненецкий АО - 94

Нижегородская область - 73

Ростовская область - 71

Ярославская область - 65

Брянская область - 60

Краснодарский край - 58

Республика Татарстан - 57

Ставропольский край - 55

Калужская область - 53

Владимирская область - 46

Чувашская Республика - 43

Ленинградская область - 39

Республика Ингушетия - 39

Саратовская область - 39

Хабаровский край - 38

Рязанская область - 37

Республика Дагестан - 37

Красноярский край - 35

Белгородская область - 32

Курская область - 32

Ульяновская область - 32

Республика Северная Осетия - 31

Республика Мордовия - 28

Свердловская область - 28

Тверская область - 27

Республика Башкортостан - 26

Самарская область - 26

Воронежская область - 25

Липецкая область - 25

Тульская область - 25

Кабардино-Балкарская Республика - 25

Карачаево-Черкесская Республика - 24

Чеченская Республика - 24

Кировская область - 24

Тамбовская область - 23

Оренбургская область - 23

Тюменская область - 22

Пермский край - 21

Волгоградская область - 20

Приморский край - 19

Новгородская область - 17

Астраханская область - 17

Новосибирская область - 17

Костромская область - 16

Республика Коми - 15

Республика Марий Эл - 15

Пензенская область - 15

Камчатский край - 15

Ивановская область - 14

Еврейская АО - 14

Ханты-Мансийский АО - 12

Республика Хакасия - 12

Республика Саха (Якутия) - 12

Орловская область - 11

Кемеровская область - 11

Республика Бурятия - 10

Удмуртская Республика - 9

Челябинская область - 9

Томская область - 9

Магаданская область - 9

Калининградская область - 8

Алтайский край - 8

Омская область - 8

Смоленская область - 7

Вологодская область - 6

Республика Калмыкия - 6

г. Севастополь - 6

Республика Карелия - 5

Курганская область - 5

Республика Крым - 5

Псковская область - 4

Архангельская область - 3

Забайкальский край - 3

Амурская область - 2

Республика Адыгея - 1

Республика Алтай - 1

Республика Тыва - 1

С начала эпидемии в России коронавирус выявили 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф