Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику по ситуации с коронавирусом по состоянию на утро 23 апреля. Всего за сутки выявлено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. По-прежнему лидирует Москва (+1959), но это существенно ниже, чем в предыдущие дни.
По регионам вновь выявленные случаи распределены следующим образом:
Москва - 1959
Московская область - 688
Санкт-Петербург - 191
Мурманская область - 97
Ямало-Ненецкий АО - 94
Нижегородская область - 73
Ростовская область - 71
Ярославская область - 65
Брянская область - 60
Краснодарский край - 58
Республика Татарстан - 57
Ставропольский край - 55
Калужская область - 53
Владимирская область - 46
Чувашская Республика - 43
Ленинградская область - 39
Республика Ингушетия - 39
Саратовская область - 39
Хабаровский край - 38
Рязанская область - 37
Республика Дагестан - 37
Красноярский край - 35
Белгородская область - 32
Курская область - 32
Ульяновская область - 32
Республика Северная Осетия - 31
Республика Мордовия - 28
Свердловская область - 28
Тверская область - 27
Республика Башкортостан - 26
Самарская область - 26
Воронежская область - 25
Липецкая область - 25
Тульская область - 25
Кабардино-Балкарская Республика - 25
Карачаево-Черкесская Республика - 24
Чеченская Республика - 24
Кировская область - 24
Тамбовская область - 23
Оренбургская область - 23
Тюменская область - 22
Пермский край - 21
Волгоградская область - 20
Приморский край - 19
Новгородская область - 17
Астраханская область - 17
Новосибирская область - 17
Костромская область - 16
Республика Коми - 15
Республика Марий Эл - 15
Пензенская область - 15
Камчатский край - 15
Ивановская область - 14
Еврейская АО - 14
Ханты-Мансийский АО - 12
Республика Хакасия - 12
Республика Саха (Якутия) - 12
Орловская область - 11
Кемеровская область - 11
Республика Бурятия - 10
Удмуртская Республика - 9
Челябинская область - 9
Томская область - 9
Магаданская область - 9
Калининградская область - 8
Алтайский край - 8
Омская область - 8
Смоленская область - 7
Вологодская область - 6
Республика Калмыкия - 6
г. Севастополь - 6
Республика Карелия - 5
Курганская область - 5
Республика Крым - 5
Псковская область - 4
Архангельская область - 3
Забайкальский край - 3
Амурская область - 2
Республика Адыгея - 1
Республика Алтай - 1
Республика Тыва - 1
С начала эпидемии в России коронавирус выявили 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.
Фото: стопкоронавирус.рф
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