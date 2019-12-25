За сутки в России зафиксировано 4 774 случая заражения коронавирусом

За сутки от коронавируса в России излечилось 471 человек.

За сутки в России зафиксировано 4 774 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 81 регионе. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 8,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 62 773 случая заражения новой коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1959. Далее идут Московская область — 688, Санкт-Петербург — 191, Мурманская область — 97, Ямало-Ненецкий АО — 94, Нижегородская область — 73.

За сутки от коронавируса в России излечилось 471 человек. За весь период — 4 891.

За минувшие сутки скончалось 42 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 555 человек.

На данный момент, по данным Роспотребнадзора, в России провели более двух миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее в Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом.