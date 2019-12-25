44 новых случая зафиксировано в городской больнице №1 в городе Златоуст.

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, 44 новых случая зафиксировано в городской больнице №1 в городе Златоуст.

Такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи. Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Глава региона рассказал, что Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование по данному инциденту. Текслер добавил, что в скором времени в данном очаге заражения будут новые случаи. Сейчас в больнице взяты анализы у максимального количества человек - у врачей, медперсонала и потенциально контактировавших с заражёнными.

Корпус больницы, который стал очагом коронавируса, закрыли на карантин. Скоро там проведут полную дезинфекцию.

Ранее были названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.