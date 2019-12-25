В Мурманской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 606

Самый большой очаг находится на стройплощадке в Белокаменке.

В Мурманской области резко возросло количество людей инфицированных коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщает, что в регионе на 23 апреля с начала эпидемии зафиксировано 606 случаев инфицирования COVID-19. За сутки выявлено 97 новых случаев. По-прежнему лидирует Белокаменка (Кольский район). Большой очаг инфекции находится на стройплощадке, где рабочие работают вахтовым методом.

По районам области случаи инфицирования распределены следующим образом:

451 в Кольском районе (Белокаменка);

91 в Кировско-Апатитской агломерации;

23 в Мурманске;

14 в Печенгском районе;

6 в Полярном;

7 в Североморске;

4 в Снежногорске;

3 в Оленегорске;

3 в Мончегорске;

2 в Полярных Зорях;

1 в Кандалакше;

1 в Ловозерском районе.

На сегодняшний день в регионе 542 человека находятся на лечении, 61 пациентов выписаны по выздоровлению, 3 человека скончались.

Кроме того, Мончегорская ЦРБ закрыта на карантин. У медсестры кардиологического отделения ЦРБ выявлен коронавирус. Она не работала с 10 апреля, несколько дней назад обратилась за медпомощью с признаками простуды и была проверена на коронавирус. Тест дал положительный результат.

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