В Мурманской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 606

В Мурманской области резко возросло количество людей инфицированных коронавирусом.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщает, что в регионе на 23 апреля с начала эпидемии зафиксировано 606 случаев инфицирования COVID-19. За сутки выявлено 97 новых случаев. По-прежнему лидирует Белокаменка (Кольский район). Большой очаг инфекции находится на стройплощадке, где рабочие работают вахтовым методом.
По районам области случаи инфицирования распределены следующим образом:
451 в Кольском районе (Белокаменка);
91 в Кировско-Апатитской агломерации;
23 в Мурманске;
14 в Печенгском районе;
6 в Полярном;
7 в Североморске;
4 в Снежногорске;
3 в Оленегорске;
3 в Мончегорске;
2 в Полярных Зорях;
1 в Кандалакше;
1 в Ловозерском районе.
На сегодняшний день в регионе 542 человека находятся на лечении, 61 пациентов выписаны по выздоровлению, 3 человека скончались.
Кроме того, Мончегорская ЦРБ закрыта на карантин. У медсестры кардиологического отделения ЦРБ выявлен коронавирус. Она не работала с 10 апреля, несколько дней назад обратилась за медпомощью с признаками простуды и была проверена на коронавирус. Тест дал положительный результат.
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Фото: pixabay.com
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