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В Мурманской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 606
Сегодня, 9:30
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MShaffter

В Мурманской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 606

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Самый большой очаг находится на стройплощадке в Белокаменке.

В Мурманской области резко возросло количество людей инфицированных коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщает, что в регионе на 23 апреля с начала эпидемии зафиксировано 606 случаев инфицирования COVID-19. За сутки выявлено 97 новых случаев. По-прежнему лидирует Белокаменка (Кольский район). Большой очаг инфекции находится на стройплощадке, где рабочие работают вахтовым методом.

По районам области случаи инфицирования распределены следующим образом:

451 в Кольском районе (Белокаменка);
91 в Кировско-Апатитской агломерации;
23 в Мурманске;
14 в Печенгском районе;
6 в Полярном;
7 в Североморске;
4 в Снежногорске;
3 в Оленегорске;
3 в Мончегорске;
2 в Полярных Зорях;
1 в Кандалакше;
1 в Ловозерском районе.

На сегодняшний день в регионе 542 человека находятся на лечении, 61 пациентов выписаны по выздоровлению, 3 человека скончались.

Кроме того, Мончегорская ЦРБ закрыта на карантин. У  медсестры кардиологического отделения ЦРБ выявлен коронавирус. Она не работала с 10 апреля, несколько дней назад обратилась за медпомощью с признаками простуды и была проверена на коронавирус. Тест дал положительный результат. 

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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