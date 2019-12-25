В Свердловской области режим повышенной готовности будет бессрочным и будет действовать до особого указа о его отмене. Такое заявление сделал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он рассказал, что местные власти внимательно следят за ситуацией и прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей.

Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

До этого сообщалось, что режим повышенной готовности будет действовать в Свердловской области до 20 апреля. При нём граждане ограничены в передвижениях — они могут выходить на улицу лишь по работе, в аптеку, ближайший магазин или выгулять собаку на расстоянии не более 100 метров от дома. В регионе закрыты все ТЦ, кафе, рестораны и прочие учреждения, запрещены массовые мероприятия. Все, кто пребывает из других регионов, должны отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

В Свердловской области зафиксировано 111 случаев заражения COVID-19, из них шесть - за последние сутки. Семь пациентов в крайне тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Остальные — в удовлетворительном. В регионе за всё время выздоровели 47 человек.

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