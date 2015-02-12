Спасатели рассказали, что самостоятельно эвакуироваться из горящего здания смогли 25 человек.

В Сургуте семь человек пострадали при пожаре. Об этом сообщили представители прокуратуры по Ханты-Мансийскому автономному округу. Известно, что пламя распространилось по административно-бытовому помещению около 04:15 по местном времени (около 02:15 по московскому времени). До прибытия ГУ МЧС из здания самостоятельно смогли выбраться 25 человек. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в школе, находящейся по соседству с пострадавшим объектом.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 20 марта пожара в деревянном двухэтажном строении в Сургуте, в результате которого пострадали граждане. пресс-служба прокуратуры по ХМАО

На ликвидацию огня у специалистов ушло порядка трех часов. Площадь возгорания, составила 3,6 тысячи квадратных метров. Все пострадавшие госпитализированы. У четырех медики зафиксировали переломы и ушибы. Еще два человека отравились продуктами горения, один получил ожоги.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что второй этаж здания оказался переоборудован под жилье. В нем находились сотрудники компании, которой принадлежит здание.

Андрея Филатова избрали мэром Сургута.

Фото: Telegram/РИА Новости