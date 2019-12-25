Сейчас место врио главы города занимает Анна Томазова.

Андрея Филатова избрали мэром Сургута. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственного корреспондента. Утром на заседании городская дума назначила на должность главы муниципалитета регионального депутата.

Напомним, что место главы Сургута оставалось вакантным с начала декабря прошлого года. Тогда мэр Вадим Шувалов, возглавлявший администрацию города на протяжении четырех лет, сложил должностные полномочия. Сейчас врио главы Сургута является Анна Томазова, которая работает в администрации с 2000 года. Сначала чиновница управляла департаментом образования, а с 2019 года перешла на пост замглавы города.

Напомним, что главу города выбирает местная дума. Для нее кандидатов отбирает конкурсная комиссия, в которую входят чиновники и общественные активисты как окружного, так и муниципального уровня. Претенденты проходят через собеседование, а также презентуют программы по развитию города. С первой попытки избрать мэра у думы не получилось, так как из 66 поданных заявок только один человек смог правильно предоставить документы. В связи с возникшей ситуацией конкурс был проведен повторно. На него явились 30 кандидатов. Ко второму этапу были допущены только пять человек. Трое из них дошли до финала - выбора в думе.

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Фото: Piter.tv