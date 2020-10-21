Видео: В Сургуте полицейская собака нашла 6 тайников с наркотиками

Закладчики найдены и задержаны.

В Сургуте четвероногий полицейский в лесополосе спального района нашел 6 тайников с наркотиками, сообщает пресс-служба МВД по ХМАО-Югре.

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по г. Сургуту в рамках оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали парня и девушку, которые подозреваются в незаконном обороте наркотических веществ. У мужчины было при себе 4 свертка с запрещенными веществами.

Далее служебная собака под листвой нашла 6 тайников, в которые подозреваемые успели спрятать наркотики. При обыске по месту проживания обнаружен еще один сверток с наркотическими веществами.

Сейчас подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Уточняется, что девушка 1998 года рождения уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков, а парень за кражу.

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Видео: пресс-служба МВД по ХМАО-Югре