В Лобне из-за гибели подростка при взрыве снаряда задержали двух человек

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия и халатность, приведшей к смерти ребенка.

По уголовному делу по факту гибели 14-летнего школьника из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны задержаны директор и педагог центра дополнительного образования в Лобне, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Директор и педагог подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, 20 октября в руках 14-летнего мальчика в центре дополнительного образования сдетонировал снаряд времен войны. От полученных осколочных ранений школьник скончался.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели осмотр места происшествия. опрошены свидетели. Устанавливаются все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.

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