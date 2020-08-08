Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов

Он возглавляет федерацию самолетного спорта Югры.

Сургутский депутат и предприниматель Евгений Барсов задекларировал 26 квартир и 10 спортивных самолетов. Информация об этом появилась на сайте городской думы Сургута.

Также Барсов задекларировал доход в 72,3 миллионов рублей за 2019 год.

Отметим, что Евгений Барсов возглавляет федерацию самолетного спорта Югры и 25 лет руководил компанией "Сургутстройтрест". Компанию он продал в 2018 году, когда он также задекларировал 10 самолетов, 29 квартир и доход в 33,5 миллиона рублей.

Ранее законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму.

Видео: YT / Юлия Половникова