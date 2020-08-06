Отмечается, что выплата будет индексироваться.

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму депутатами ЛДПР. По нему неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами, могут получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что выплата будет индексироваться. Десять тысяч будут получать те граждане, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы. Сейчас такие выплаты составляют всего 1200 рублей.

Если данный законопроект примут, то он вступит в силу 1 января 2021 года.

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Видео: kremlin.ru