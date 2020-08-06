Воспользоваться налоговой льготой можно будет при соблюдении условий.

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса. С инициативой выступили в ОНФ, пишет газета "Известия".

Общественники направили обращение в Минстрой и Минэкономразвития. По их задумке, это простимулирует экономику и увеличит активность на рынке недвижимости.

Общественники предлагают освободить от уплаты НДФЛ собственников жилья экономкласса, которые продают его. Воспользоваться налоговой льготой можно при условии, что собственник после купит другое жилье на первичном рынке или в течение года купит квартиру по льготной программе.

Сейчас НДФЛ в 13% необходимо платить при продаже квартиры, если её стоимость превышает миллион рублей.

Ранее законопроект о пороге налогообложения вкладов внесли в Госдуму.

Видео: YouTube / Сегодня