Пострадавший в результате аварии на продуктопроводе в ХМАО получил легкие травмы

Пострадавший в результате аварии на продуктопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе получил легкие травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС ХМАО.
Он получил ожоги лица, шеи. От госпитализации отказался.
цитата из сообщения пресс-службы
Подчёркивается, что пострадавший не является сотрудником "СибурТюменьГаза", который считается владельцем продуктопровода.
Ранее мы писали, что шесть человек госпитализировали после взрыва природного газа в Техасе.
Видео: Youtube/Андрей Яцун
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