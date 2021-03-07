Пострадавший в результате аварии на продуктопроводе в ХМАО получил легкие травмы

Подчёркивается, что пострадавший не является сотрудником "СибурТюменьГаза".

Пострадавший в результате аварии на продуктопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе получил легкие травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС ХМАО.

Он получил ожоги лица, шеи. От госпитализации отказался. цитата из сообщения пресс-службы

Подчёркивается, что пострадавший не является сотрудником "СибурТюменьГаза", который считается владельцем продуктопровода.

Ранее мы писали, что шесть человек госпитализировали после взрыва природного газа в Техасе.

Видео: Youtube/Андрей Яцун