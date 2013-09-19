  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шесть человек госпитализировали после взрыва природного газа в Техасе
Сегодня, 14:26
78
lesjasap

Шесть человек госпитализировали после взрыва природного газа в Техасе

0 0

Все пострадавшие работают в компании CenterPoint Energy.

Шесть человек госпитализировали после взрыва природного газа в американском штате Техас. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала CNN со ссылкой на источник в компании CenterPoint Energy. По данным источника, по меньшей мере шестеро пострадавших находятся в больнице района Спринг. Все пациенты являются сотрудниками компании. Сведения об их состоянии не разглашаются.

В Twitter-аккаунте местной пожарной службы говорится о том, что одному из окрестных домов был нанесен материальный ущерб. Взрыв нарушил режим работы электрооборудования. Из-за повреждения техники сбои в подаче света наблюдаются у тысячи американцев.

Прототип Starship взорвался после посадки в Техасе.

Фото: Pixabay.com

Теги: centerpoint energy, взрыв, природный газ, техас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии