Шесть человек госпитализировали после взрыва природного газа в Техасе

Все пострадавшие работают в компании CenterPoint Energy.

Шесть человек госпитализировали после взрыва природного газа в американском штате Техас. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала CNN со ссылкой на источник в компании CenterPoint Energy. По данным источника, по меньшей мере шестеро пострадавших находятся в больнице района Спринг. Все пациенты являются сотрудниками компании. Сведения об их состоянии не разглашаются.

В Twitter-аккаунте местной пожарной службы говорится о том, что одному из окрестных домов был нанесен материальный ущерб. Взрыв нарушил режим работы электрооборудования. Из-за повреждения техники сбои в подаче света наблюдаются у тысячи американцев.

Прототип Starship взорвался после посадки в Техасе.

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