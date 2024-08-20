Пилоты Су-34 выполнили боевую задачу на СВО.

Российская военная авиация из Воздушно-космических сил в ночь на 20 августа уничтожила пункт управления армии киевского режима, расположенного в Сумской области. На этом же объекте был ликвидирован командный состав 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

В районе населенного пункта Глухов экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами. пресс-служба Минобороны РФ

Пленный рассказал, что ВСУ несут большие потери в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России