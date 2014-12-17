Причины инцидента не уточняются.

В Суиндоне прогремел взрыв в типографской компании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Инцидент произошел вечером 24 сентября на объекте типографской компании ESP Smile. В результате взрыва на складе начался большой пожар. К меступ происшествия прибыли не менее 10 машин чрезвычайных служб. Специалисты пытаются потушить возгорание.

Причины инцидента не уточняются. Взрыв привел к отключению электричества в десятках домов. Впоследствии электроснабжение удалось восстановить. Полиция эвакуировала людей из прилегающих районов.

