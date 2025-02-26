В СМИ сообщили о как минимум 19 погибших.

В Судане разбился военный самолет. По данным арабского телеканала Al Arabiya со ссылкой на местное министерство здравоохранения,в результате авиакатастрофы жертвами стали по меньшей мере 19 человек. Установлено, что воздушное судно упало на жилой район Омдурмана, расположенный на территории провинции Хартум. Трагедия зафиксирована практически сразу после взлета с местной авиабазы. Иностранные СМИ сообщают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. В настоящее время подробности об обстоятельствах крушения пока не разглашаются. Расследование уже начато.

Вертолет с президентом Гондураса на борту совершил вынужденную посадку в джунглях.

Фото и видео: Telegram / Суверен