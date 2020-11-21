Первая колонна прибудет в город во второй половине дня 21 ноября.

В Степанакерт выдвинулась вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Они опубликовали соответствующий ролик в своем Telegram-канале. По данным СМИ, техника выдвинулась из Ростовской области в регион Нагорного Карабаха.

Вторая колонна, сформированная в Ростовской области, уже движется по территории Краснодарского края. За сегодняшний день она пройдет 630 км пути до места назначения. Всего задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава сообщение ГУ МЧС России

Напомним, что ориентировочно первая колонна с гуманитарной помощью в Степанакерт прибудет днем 21 ноября. Технике осталось пройти около 70 километров. Российские специалисты продолжают оценивать ущерб, причиненный муниципалитетам города, а также в Мартакерте, Мартуни и Аскеране.

МЧС сформировано две автоколонны с гуманитарным грузом в 345 тонн. В списке - строительные материалы, необходимые для восстановления социальной инфраструктуры и жилых зданий.

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Фото: Минобороны России