Нарышкин обвинил США в попытках сорвать договоренности по Карабаху

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил США в попытках сорвать договоренности по Нагорному Карабаху. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
По его словам, Штаты и союзники провоцируют националистов в Азербайджане, чтобы сорвать перемирие в непризнанной республике, пытаясь посеять рознь между армянским и азербайджанским народами. Так, например, считает Нарышкин, армян пытаются убедить в том, что мир в Карабахе — это поражение Армении.
Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца".
Сергей Нарышкин, глава СВР
Он отметил, что азербайджанцам "вбрасывают" идею, что победу в конфликте у них украла Москва — в тот момент, когда армия Азербайджана почти взяла Степанакерт.
Нарышкин подчеркнул, что трёхстороннее соглашение говорит о том, что Запад не смог вытолкнуть Россию из Закавказья. Глава СВР считает, что западные страны недовольны таким положением дел, поэтому будут снова стараться устроить провокации и возобновить конфликт.
Ранее Нарышкин заявлял, что СВР получала данные о сирийских боевиках в Карабахе.
Фото: pixabay.com
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