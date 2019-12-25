Нарышкин обвинил США в попытках сорвать договоренности по Карабаху

Трёхстороннее соглашение говорит о том, что Запад не смог вытолкнуть Россию из Закавказья.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил США в попытках сорвать договоренности по Нагорному Карабаху. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

По его словам, Штаты и союзники провоцируют националистов в Азербайджане, чтобы сорвать перемирие в непризнанной республике, пытаясь посеять рознь между армянским и азербайджанским народами. Так, например, считает Нарышкин, армян пытаются убедить в том, что мир в Карабахе — это поражение Армении.

Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Сергей Нарышкин, глава СВР

Он отметил, что азербайджанцам "вбрасывают" идею, что победу в конфликте у них украла Москва — в тот момент, когда армия Азербайджана почти взяла Степанакерт.

Нарышкин подчеркнул, что трёхстороннее соглашение говорит о том, что Запад не смог вытолкнуть Россию из Закавказья. Глава СВР считает, что западные страны недовольны таким положением дел, поэтому будут снова стараться устроить провокации и возобновить конфликт.

Ранее Нарышкин заявлял, что СВР получала данные о сирийских боевиках в Карабахе.

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