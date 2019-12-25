СВР получала данные о сирийских боевиках в Карабахе

Информацию передали партнёрские спецслужбы из других стран.

Служба внешней разведки России получала данные о сирийских боевиках в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Нарышкин в интервью директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

По его словам, частично информация о нахождении сирийских боевиков на территории Карабаха была передана партнёрскими спецслужбами из стран Ближнего и Среднего Востока.

Эти данные мы получаем из целого ряда стран. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Он подчеркнул, что Нарышкин рассказал, как Запад хотел оживить протестное движение в России.

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