В Ставропольском крае предотвратили теракт на электричке

Исламист собирался покинуть Россию для участия в террористическом движении в Сирии.

Российские силовики предотвратили теракт на территории Ставропольского края. В Центре общественных связей ФСБ РФ отметили, что злоумышленник планировал в ди станционном режиме подорвать электричку с пассажирским сообщением "Кисловодск - Минеральные Воды". В настоящее время представитель исламистской идеологии задержан. В надзорном ведомстве установили, что подозреваемый занимался разведкой местности. Он также купил компоненты, необходимые для производства самодельного взрывного устройства. После совершения преступления фигурант расследования надеялся выехать в Сирию для вступления в ряды местных вооруженных формирований.

ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации (МТО). ЦОС ФСБ РФ

Добавим, что по месту проживания задержанного в городе Ессентуки оперативниками обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки СВУ. Ведется уголовное дело о покушении на совершение теракта.

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Фото и видео: Telegram / Коммерсантъ, ЦОС ФСБ России