ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом

Подозреваемый на допросе раскрыл подробности своего сотрудничества с агентом СБУ.

Российскиое силовое ведомство опубликовало в социальных сетях видеозапись с признательными показаниями задержанного в Подмосковье диверсанта. Уточняется, что по заданию Службы по безопасности Украины фигурант расследования поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи, а также склад военной продукции. Согласно информации от ФСБ РФ, иностранные кураторы обещали злоумышленнику при первой же его просьбе или опасности изготовить и передать ему поддельные документы для выезда на территорию одной из европейских стран.

После совершения последней акции запросил у него коридор для выезда заграницу, так как не чувствовал себя в безопасности. После моей просьбы сотрудник, завербовавший меня, не вышел на связь. Более я с ним контактов не совершал. задержанный на допросе

Мужчина рассказал следователям, что в марте 2023 года при переписке в постах и комментариях в социальной сети YouTubeон познакомился с человеком, который в последующем представился сотрудником СБУ. Тогда иностранец и предложил россиянину сотрудничество, которое подразумевало под собой проведение ряда диверсий. В настоящее время в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ.

В Донецке задержали агента СБУ.

Фото и видео: Telegram / ЦОС ФСБ России, РИА Новости