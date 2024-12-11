В Донецке задержали агента СБУ

Российские силовики поймали шпиона, работавшего на иностранное государство.

Сотрудники регионального управления силового ведомства России по Донецкой народной республике задержали агента Службы Безопасности Украины (СБУ), находившегося на территории города Донецка. Такое заявление через социальные сети разместили представители пресс-службы УФСБ по новому региону страны. Специалисты из профильной структуры уточнили, что фигурант расследования собирал и передавал иностранным кураторам информацию о о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил.

Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины.. пресс-служба УФСБ по ДНР

В настоящее время местный Следственным комитет ведет уголовное дело по статье за шпионаж.

Пособника СБУ из Севастополя отправили в колонию на 18 лет.

Фото и видео: УФСБ по ДНР